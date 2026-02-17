Сначала столкновение, потом кульбит: пьяный водитель поучаствовал в двух ДТП в Алматы
Автомобиль Hyundai Elantra двигался в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент он не справился с управлением и заехал на разделительную аллею, столкнулся с деревом, подлел в воздух, срубив часть дерева на высоте пяти метров, сделал кувырок и рухнул на крышу.
По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.
Очевидцы утверждают, что водитель был сильно пьян.
Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции задержали мужчину.
Выяснилось, что чуть раньше виновник инцидента успел столкнуться с другим автомобилем.
И во вторую аварию он попал, чтобы скрыться с место первого ДТП.
Но далеко уехать не смог – расстояние между ДТП меньше километра.
В деталях аварии предстоит разобраться правоохранителям.
