Происшествия

Сначала столкновение, потом кульбит: пьяный водитель поучаствовал в двух ДТП в Алматы

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 23:53 Фото: Zakon.kz
Две аварии с участием одного водителя произошли в микрорайоне Теректы Алатауского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Hyundai Elantra двигался в северном направлении.

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент он не справился с управлением и заехал на разделительную аллею, столкнулся с деревом, подлел в воздух, срубив часть дерева на высоте пяти метров, сделал кувырок и рухнул на крышу.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы утверждают, что водитель был сильно пьян.

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции задержали мужчину.

Фото: Zakon.kz

Выяснилось, что чуть раньше виновник инцидента успел столкнуться с другим автомобилем.

Фото: Zakon.kz

И во вторую аварию он попал, чтобы скрыться с место первого ДТП.

Фото: Zakon.kz

Но далеко уехать не смог – расстояние между ДТП меньше километра.

Фото: Zakon.kz

В деталях аварии предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее жуткое ДТП произошло на трассе Астана – Петропавловск.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
