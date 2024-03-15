Информацию о гибели троих детей от удара током в Туркестанской области опровергли

В некоторых казахстанских СМИ и соцсетях появилась информация, что в Туркестанской области от удара током погибли трое детей, сообщает Zakon.kz.

В рассылаемой информации говорится, что якобы дети дотронулись до телефона во время его зарядки. К аудиосообщению, которое распространяется в Казнете, прикреплена фотография.

Фото: stopfake.kz

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения заявил, что это фейк, пишет Stopfake.





"В ряде СМИ и социальных сетях была распространена недостоверная информация о гибели троих детей от удара током в Туркестанской области. Комитет по охране прав детей сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Произошедший инцидент не имеет отношения к Республике Казахстан.

Необходимо доверять официальным источникам информации, чтобы предотвратить возможные случаи паники и недопонимания, а также воздерживаться от распространения непроверенной информации", – сообщили в пресс-службе ведомства.

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