Казахстанцам "выплатят" компенсацию за НДС

Информация о том, что Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК введена компенсация за налог на добавленную стоимость (НДС), не соответствует действительности. Об этом 14 марта 2024 года заявили в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Ложную информацию якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС распространили в мессенджерах и социальных сетях неизвестные лица, которые предлагают перейти по ссылке для перечисления назначенных средств.

"Такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", – сообщили в Минтруда РК.

В ведомстве напомнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера "1414".

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников". Пресс-служба МТСЗН РК

Распространение ложной информации, как подчеркнули в Минтруда, карается по закону.

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