Игра закончилась ЧП: детей ударило током в Темиртау

22 апреля 2026 года в Темиртау троих детей ударило электрическим током. По последним данным, из реанимации ребят перевели в профильное отделение и они получают консервативное лечение, сообщает Zakon.kz.

Известно, что дети получили удар током при попытке достать мяч, упавший за забор.

"Один из детей полез через забор на сторону стройки достать свой мяч. Который, со слов детей, попал туда во время игры. И ребенка ударило током. Двое других мальчиков попытались помочь другу и также пострадали", – рассказала местная жительница.

Также женщина добавила, все жители домов, рядом с которыми произошел инцидент, требуют ответственных лиц демонтировать высоковольтный кабель.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области отреагировали на произошедшее, отметив, что возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

"Пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением врачей", – уточнили стражи порядка.

Также сказано, что в настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

