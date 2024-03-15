Парня зарезали на оживленной улице Усть-Каменогорска
Фото: Zakon.kz
15 марта в полицию поступило сообщение об обнаружении тела молодого человека с ножевыми ранениями по проспекту Абая, сообщает Zakon.kz.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый установлен, задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты, назначены необходимые экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются".Пресс-служба ДП ВКО
Как уточняется, распространяемая в социальных сетях информация об огнестрельном ранении не соответствует действительности.
"Просим доверять только официальным источникам. За распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность", – предупредили в полиции.
Ранее сообщалось, что тело мужчины нашли в горах Алматы.
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