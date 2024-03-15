Парня зарезали на оживленной улице Усть-Каменогорска

Фото: Zakon.kz

15 марта в полицию поступило сообщение об обнаружении тела молодого человека с ножевыми ранениями по проспекту Абая, сообщает Zakon.kz.

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