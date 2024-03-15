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Парня зарезали на оживленной улице Усть-Каменогорска

молодой человек найден мертвым в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 22:32 Фото: Zakon.kz
15 марта в полицию поступило сообщение об обнаружении тела молодого человека с ножевыми ранениями по проспекту Абая, сообщает Zakon.kz.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый установлен, задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты, назначены необходимые экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются".Пресс-служба ДП ВКО

Как уточняется, распространяемая в социальных сетях информация об огнестрельном ранении не соответствует действительности.

"Просим доверять только официальным источникам. За распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность", – предупредили в полиции.

Ранее сообщалось, что тело мужчины нашли в горах Алматы.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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