17-летнего парня зарезали на оживленной автобусной станции
Фото: pixabay
Шокирующий инцидент произошел в Англии. 17-летний Томас Тейлор прогуливался около автобусной станции Бедфорда, когда на него напала с ножом группа мужчин. Это закончилось для молодого человека летальным исходом, сообщает Zakon.kz.
По информации Sky News, 8 января Томас Тейлор шел по Гринхилл-стрит, недалеко от автобусной станции Бедфорда. Там на него напала группа мужчин. С серьезными травмами его доставили в больницу, где он скончался. Нападавших не поймали. Их описали как чернокожих и в темной одежде.
Главный инспектор полиции Кэти Дуниас заявила:
"Это абсолютно шокирующий инцидент, когда подросток был зарезан в оживленном центре города. Команда детективов работает над этим делом и поддерживает семью Томаса в это невероятно трудное для них время. Я призываю всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться в полицию и помочь нам привлечь виновных к ответственности", – сообщила представитель порядка.
Ранее выяснилось, что вдвое увеличилось число жертв стрельбы в Черногории.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript