17-летнего парня зарезали на оживленной автобусной станции

Шокирующий инцидент произошел в Англии. 17-летний Томас Тейлор прогуливался около автобусной станции Бедфорда, когда на него напала с ножом группа мужчин. Это закончилось для молодого человека летальным исходом, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, 8 января Томас Тейлор шел по Гринхилл-стрит, недалеко от автобусной станции Бедфорда. Там на него напала группа мужчин. С серьезными травмами его доставили в больницу, где он скончался. Нападавших не поймали. Их описали как чернокожих и в темной одежде.

Главный инспектор полиции Кэти Дуниас заявила:

"Это абсолютно шокирующий инцидент, когда подросток был зарезан в оживленном центре города. Команда детективов работает над этим делом и поддерживает семью Томаса в это невероятно трудное для них время. Я призываю всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться в полицию и помочь нам привлечь виновных к ответственности", – сообщила представитель порядка.

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