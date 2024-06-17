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Очередной девушке с кольцом на пальце потребовалась помощь спасателей

Кольцо, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 07:07 Фото: pixabay
17 июня спасатели Жетысуской области помогли девушке избавиться от тесного кольца на пальце, сообщает Zakon.kz.

На помощь к ней прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда. За короткое время им удалось освободить палец девушки от кольца не по размеру. Для этого пришлось применить специальный инструмент. Спасение прошло без травм. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС страны.

Кольцо, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 07:07

Фото: пресс-служба МЧС РК

Тот случай, когда спасатель – он же ювелир.

Похожий случай недавно произошел в Усть-Каменогорске. Там в службу спасения позвонила жительница, которая также не смогла самостоятельно снять кольцо.

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