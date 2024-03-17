В Алматы произошла авария со смертельным исходом

17 марта в Алматы напротив крупного торгово-развлекательного центра произошла авария. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и карета "скорой помощи", сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Mitsubishi Lancer, передвигаясь по ул. Сейфуллина в южном направлении, не доезжая до ул. Макатаева, по невыясненным обстоятельствам вылетел с дороги и врезался в дерево.

Фото: Zakon.kz

Мощный удар существенно повредил кузов автомобиля. Пассажир, находившийся на переднем сиденье, судя по всему, не был пристегнут, и сильным ударом пробив лобовое стекло, от полученных травм скончался до приезда бригады медиков.

Фото: Zakon.kz

Прибывший на место ДТП экипаж дорожной полиции задержал мужчину, который, по его словам, находился на пассажирском сиденье автомобиля Mitsubishi Lancer. Однако факты доказывают обратное. Мужчина задержан и доставлен на медицинское освидетельствование по подозрению в употреблении наркотических средств.

Фото: Zakon.kz

Помощь в выяснении обстоятельств наряду полиции оказывает охранник торгово-развлекательного центра. Он видел, как с пассажирской стороны мужчина достает пострадавшего. Это указывает на то, что погибший действительно находился в пассажирском кресле, а не за рулем.

В любом случае следствию предстоит установить все подробности этого ДТП.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Информация дополняется.

А 14 марта после снегопада в Алматы, по данным полиции, водители, потеряв бдительность, совершили 22 дорожно-транспортных происшествия.