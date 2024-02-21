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Законодательство РК

Необычную кражу выявили в Алматы

Необычную кражу выявили в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы сотрудники городского департамента полиции (ДП) выявили необычную кражу – из общественного транспорта украли сиденья, сообщает Zakon.kz.

Из релиза ДП следует, что на столь изощренное хищение решился сотрудник частного автопарка.

"Как установлено, под покровом ночи он снял с нескольких автобусов, находящихся на ремонте, сиденья и даже успел продать по 35 тыс. тенге за единицу", – говорится в сообщении.

Подробностями необычной кражи поделился начальник отдела полиции при УП Турксибского района Ерик Койбаков:

"После поступления сигнала и заявления от администрации автопарка осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Подозреваемый был установлен практически сразу. 34-летний рабочий парка признался в совершении преступления. По факту кражи чужого имущества расследуется уголовное дело. Личность подозреваемого проверяется на причастность к другим возможным хищениям".
Необычную кражу выявили в Алматы

Фото: polisia.kz

Ерик Койбаков напомнил, что, в соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

19 февраля 2024 года полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном".

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