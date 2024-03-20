В нескольких областях Казахстана произошли пожары, связанные с автомашинами и газовыми баллонами

В ночь на 20 марта огнеборцы страны боролись с возгораниями в нескольких областях Казахстана. В одном из пожаров взорвались два газовых баллона, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы МЧС РК, в городе Алтай Восточно-Казахстанской области в гаражном боксе произошло горение грузового автомобиля. Помимо грузовика, горели трактор и кровля самого бокса. Предварительная площадь пожара – 19 кв. м.

В Кызылорде во дворе частного жилого дома по улице Ондирбаева загорелся жестяной сарай и кабина автомобиля. Во время пожара в безопасное место из сарая удалось вывезти два газовых баллона объемом 27 л. В это же время по ул. Жалгасбаева горел железный сарай.

Похожая ситуация произошла в селе Каратурык Енбекшиказахского района Алматинской области. Местным огнеборцам также удалось вынести с места происшествия два газовых баллона объемом 25 и 27 л. Пожар случился в частном жилом доме и временном строении на общей площади 107 кв. м.

Другой пожар произошел в Мендыкаринским районе Костанайской области. Там горел частный жилой дом площадью 70 кв. м. К сожалению, во время пожара взорвались два газовых баллона также объемом 27 л. До прибытия ДЧС местными жителями спасены два жильца дома.

В каждом из происшествий погибших и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

19 марта в Алтае ВКО из-за несоблюдения правил пожарной безопасности произошел пожар в частном жилом доме.