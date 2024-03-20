Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В нескольких областях Казахстана произошли пожары, связанные с автомашинами и газовыми баллонами

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 07:50 Фото: МЧС РК
В ночь на 20 марта огнеборцы страны боролись с возгораниями в нескольких областях Казахстана. В одном из пожаров взорвались два газовых баллона, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы МЧС РК, в городе Алтай Восточно-Казахстанской области в гаражном боксе произошло горение грузового автомобиля. Помимо грузовика, горели трактор и кровля самого бокса. Предварительная площадь пожара – 19 кв. м.

В Кызылорде во дворе частного жилого дома по улице Ондирбаева загорелся жестяной сарай и кабина автомобиля. Во время пожара в безопасное место из сарая удалось вывезти два газовых баллона объемом 27 л. В это же время по ул. Жалгасбаева горел железный сарай.

Похожая ситуация произошла в селе Каратурык Енбекшиказахского района Алматинской области. Местным огнеборцам также удалось вынести с места происшествия два газовых баллона объемом 25 и 27 л. Пожар случился в частном жилом доме и временном строении на общей площади 107 кв. м.

Другой пожар произошел в Мендыкаринским районе Костанайской области. Там горел частный жилой дом площадью 70 кв. м. К сожалению, во время пожара взорвались два газовых баллона также объемом 27 л. До прибытия ДЧС местными жителями спасены два жильца дома.

В каждом из происшествий погибших и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

19 марта в Алтае ВКО из-за несоблюдения правил пожарной безопасности произошел пожар в частном жилом доме.

Читайте также

Эфиопия
Клиенты крупнейшего банка Эфиопии похитили 40 млн долларов из-за программного сбоя
ДТП
Подросток за рулем стал участником массовой аварии напротив мечети в Алматы
найдено тело сельского акима
Тело сельского акима нашли во дворе дома в Костанайской области
Алия Абди
Восточно-Казахстанская область Костанайская область Кызылорда
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: