Взрывы во время пожара в донерной: спасатели вынесли восемь газовых баллонов

Фото: скриншот видео

Пожар в донерной в Астане потушен силами столичных огнеборцев. В ходе ликвидации пожарными из очага возгорания извлечены восемь газовых баллонов, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: