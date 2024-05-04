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Взрывы во время пожара в донерной: спасатели вынесли восемь газовых баллонов

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 20:02 Фото: скриншот видео
Пожар в донерной в Астане потушен силами столичных огнеборцев. В ходе ликвидации пожарными из очага возгорания извлечены восемь газовых баллонов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 


Ранее сообщалось, что в Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр вспыхнула донерная. Во время пожара очевидцы услышали ряд хлопков, которые успели снять на видео.

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