Огнеборцы ликвидировали очередной пожар в частном доме в Алтае

Фото: pixabay

В Алтае ВКО из-за несоблюдения правил пожарной безопасности произошел пожар в частном жилом доме. В тушении было задействовано семь человек и две единицы техники ДЧС, сообщает Zakon.kz.

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