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Огнеборцы ликвидировали очередной пожар в частном доме в Алтае

Огнеборцы ликвидировали очередной пожар в частном доме в Алтае, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 08:47 Фото: pixabay
В Алтае ВКО из-за несоблюдения правил пожарной безопасности произошел пожар в частном жилом доме. В тушении было задействовано семь человек и две единицы техники ДЧС, сообщает Zakon.kz.

"19 марта в городе Алтай Восточно-Казахстанской области произошел пожар в частном жилом доме. Прибывшими пожарными огонь ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении МЧС РК.

Предварительная причина пожара – НТПБ при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

Пожарные убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности, вовремя устранять нарушения в электропроводке.

Ранее сообщалось, что в Актобе из-за пожара эвакуировали 11 человек. Причина пожара – короткое замыкание проводов в электрощите.

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Елена Вебер
Восточно-Казахстанская область
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