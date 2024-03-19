Огнеборцы ликвидировали очередной пожар в частном доме в Алтае
Фото: pixabay
В Алтае ВКО из-за несоблюдения правил пожарной безопасности произошел пожар в частном жилом доме. В тушении было задействовано семь человек и две единицы техники ДЧС, сообщает Zakon.kz.
"19 марта в городе Алтай Восточно-Казахстанской области произошел пожар в частном жилом доме. Прибывшими пожарными огонь ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении МЧС РК.
Предварительная причина пожара – НТПБ при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
Пожарные убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности, вовремя устранять нарушения в электропроводке.
Ранее сообщалось, что в Актобе из-за пожара эвакуировали 11 человек. Причина пожара – короткое замыкание проводов в электрощите.
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