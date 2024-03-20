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Законодательство РК

Посетителей ЦОНа эвакуировали в Талдыкоргане из-за чемоданов

ЦОН, эвакуация, Талдкыорган, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 13:50 Фото: МВД РК
В Талдыкоргане 20 марта посетителей ЦОНа эвакуировали из-за чемоданов, сообщает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в Instagram.

"По улице Назарбаева в здании ЦОН обнаружены подозрительные предметы (чемоданы)..." – говорится в подписи.

В пресс-службе ДП Жетысуской области прокомментировали инцидент.

"Сообщаем, что на вызов об обнаружении подозрительных чемоданов в центре обслуживания населения Талдыкоргана незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, а также сотрудники спецподразделений", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские установили хозяйку чемоданов. Внутри предметов, вызывающих подозрение, не обнаружили. 

Похожая ситуация произошла в 2023 году осенью: из мечети эвакуировали людей из-за подозрительной сумки. 

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