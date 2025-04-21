#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.53
601.01
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.53
601.01
6.43
Происшествия

11 человек эвакуировали из горящей бани в Талдыкоргане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 20:38 Фото: freepik
21 апреля 2025 года в Талдыкоргане (область Жетысу) загорелась крыша общественной бани. Пожарные эвакуировали посетителей, сообщает Zakon.kz.

Баня расположена по улице Биржан сала. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

В МЧС сообщили, что пожар в настоящее время локализован. По данным ведомства, пострадавших нет.

20 апреля 2025 года в Усть-Каменогорске по улице Тимирязева произошел пожар в четырехэтажном здании общежития. Из здания эвакуировали 68 человек. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: