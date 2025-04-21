11 человек эвакуировали из горящей бани в Талдыкоргане

21 апреля 2025 года в Талдыкоргане (область Жетысу) загорелась крыша общественной бани. Пожарные эвакуировали посетителей, сообщает Zakon.kz.

Баня расположена по улице Биржан сала. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

В МЧС сообщили, что пожар в настоящее время локализован. По данным ведомства, пострадавших нет.

20 апреля 2025 года в Усть-Каменогорске по улице Тимирязева произошел пожар в четырехэтажном здании общежития. Из здания эвакуировали 68 человек.

