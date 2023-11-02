Подозрительная сумка: в Уральске эвакуировали служителей и посетителей мечети

Звонок о подозрительной сумке, которую нашли в мечети имени Тажиден Батыра в Уральске привел к тому, что здание оцепили силовики, а всех посетителей и служителей вывели на безопасное расстояние, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, сообщение о подозрительном предмете поступило после полудня. На место оперативно выехали спецслужбы, которые оцепили территорию и перекрыли часть дороги в районе центрального рынка, передает газета Надежда.

Спустя полтора часа силовики убрали автомобили и ленты, а также рассказали, что в вызвавшей подозрение сумке оказались личные вещи.

Ранее два случая, в которых подростки сообщали о бомбе, произошли в Караганде и Петропавловске. В первом случае полицейские выяснили, что причиной поступка девочки стала ссора с подругой. Во втором оказалось, что звонивший подросток был пьян.