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В Кыргызстане задержали казахстанца, объявленного в международный розыск

В Кыргызстане задержали казахстанца, находящегося в международном розыске, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 11:07 Фото: pixabay
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали казахстанца, объявленного в международный розыск, состоящего на учете как члена ОПГ, сообщает Zakon.kz.

"Установлен и задержан неоднократно судимый 34-летний казахстанец С. А., с ноября 2022 года объявленный правоохранительными органами РК в международный розыск", – говорится в сообщении ГКНБ.

Как отмечается, чтобы избежать наказания, мужчина осенью 2023 года незаконно пересек государственную границу и скрывался на территории Кыргызстана. 

Его водворили в СИЗО.


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