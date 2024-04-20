В Кыргызстане задержали казахстанца, объявленного в международный розыск

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали казахстанца, объявленного в международный розыск, состоящего на учете как члена ОПГ, сообщает Zakon.kz.

"Установлен и задержан неоднократно судимый 34-летний казахстанец С. А., с ноября 2022 года объявленный правоохранительными органами РК в международный розыск", – говорится в сообщении ГКНБ.

Как отмечается, чтобы избежать наказания, мужчина осенью 2023 года незаконно пересек государственную границу и скрывался на территории Кыргызстана.

Его водворили в СИЗО.



