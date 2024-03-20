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Водитель наехал на пенсионерку с ребенком и пытался скрыться с места ДТП в Астане

Водитель наехал на пенсионерку с ребенком и пытался скрыться с места ДТП в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 23:38 Фото: Zakon.kz
В Астане пьяный водитель наехал на пенсионерку с ребенком и пытался скрыться с места аварии. Однако его задержали очевидцы происшествия, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 20 марта распространяется видео, на котором житель Астаны на заправочной станции подходит к виновнику ДТП, который скрылся с места аварии. 

"Мы ехали с мужем домой. Муж увидел, как он сбил и уехал, развернулись на перекрестке Абая и Брусиловского, и поехали по Абая там через дворы можно выехать на Жубанова. Пытаясь их остановить, чуть не врезались в них лоб в лоб так, как он выехал на встречную полосу. На автозаправке его поймали. Муж забрал у них ключи от машины и телефон", – говорится в подписи к посту.

Также сообщается, что пострадавшей женщине 74 года.

В Департаменте полиции Астаны Zakon.kz подтвердили информацию о ДТП.

"Полицейские установили личность водителя, совершившего наезд на двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП. Он задержан, возбуждено уголовное дело за совершение ДТП повлекшее вред здоровью человека в состоянии алкогольного опъянения. Назначены необходимые экспертизы", – рассказали в полиции.

В ДП отметили, что собранный материал будет направлен в суд.

Ранее сообщалось о другом дорожном инциденте в Астане. В Астане водитель Porsche решил проехать по тротуару, объезжая дорожный затор. 

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