Побег водителя с места ДТП попал на видео в Усть-Каменогорске

Сотрудники полиции задержали водителя, который после дорожно-транспортного происшествия попытался скрыться с места аварии, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, сообщение о ДТП поступило в Центр оперативного управления Департамента полиции ВКО. Очевидцы рассказали, что водитель после аварии нагло пытается покинуть место происшествия.

"Полицейские оперативно прибыли на место. Водитель оставил автомобиль и попытался убежать, однако сотрудники полиции задержали его. Мужчине оказалось 45 лет. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения средней степени". ДП ВКО

В отношении водителя составлен административный протокол по нескольким статьям: за совершенную аварию, оставление места ДТП и вождение в нетрезвом состоянии.

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