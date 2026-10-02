Побег водителя с места ДТП попал на видео в Усть-Каменогорске
Фото: pixabay
Сотрудники полиции задержали водителя, который после дорожно-транспортного происшествия попытался скрыться с места аварии, сообщает Zakon.kz.
По информации YK-news.kz, сообщение о ДТП поступило в Центр оперативного управления Департамента полиции ВКО. Очевидцы рассказали, что водитель после аварии нагло пытается покинуть место происшествия.
"Полицейские оперативно прибыли на место. Водитель оставил автомобиль и попытался убежать, однако сотрудники полиции задержали его. Мужчине оказалось 45 лет. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения средней степени". ДП ВКО
В отношении водителя составлен административный протокол по нескольким статьям: за совершенную аварию, оставление места ДТП и вождение в нетрезвом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Семее женщину оштрафовали из-за надписи на асфальте за место на парковке.
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