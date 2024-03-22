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Спасатели в Туркестанской области вытащили из грязи машину с людьми

Спасатели вытащили из грязи авто с людьми в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 10:11 Фото: pixabay
В грязи застрял автомобиль с людьми, в числе которых оказались двое детей. Водитель и пассажиры нуждались в помощи, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что 22 марта 2024 года ранним утром вблизи села Орангай Туркестанской области легковушка застряла в грязевой массе. В авто находились пять человек, в их числе – двое детей.

"Водитель и пассажиры были спасены и доставлены в село Кызылжол. В медицинской помощи они не нуждались", – отметили в министерстве. 

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