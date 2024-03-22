Спасатели в Туркестанской области вытащили из грязи машину с людьми

В грязи застрял автомобиль с людьми, в числе которых оказались двое детей. Водитель и пассажиры нуждались в помощи, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что 22 марта 2024 года ранним утром вблизи села Орангай Туркестанской области легковушка застряла в грязевой массе. В авто находились пять человек, в их числе – двое детей.

"Водитель и пассажиры были спасены и доставлены в село Кызылжол. В медицинской помощи они не нуждались", – отметили в министерстве.

Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы.

