Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы

Мощный грязевой поток сошел с гор в реку Узын-Каргалы в Алматинской области. Из-за этого река стала мутной, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС региона, 21 марта 2024 года в 19:20 поступила информация о том, что в результате интенсивного выпадения локального ливневого дождя с левого ущелья произошел склоновый сток, который прошел через дорогу местного значения и попал в реку Узын-Каргалы в Жамбылском районе.

"При этом вода в реке протекает в транзитном режиме, сошедший склоновый сток русло реки не перекрыл. Грязевая масса отложилась на участке автодороги с. Каргалы – плотина Узын-Каргалы, дорожное полотно не повреждено, проезд имеется, объем грязевой массы устанавливается", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате склонового стока в реке Узын-Каргалы мутность воды достигла примерно 2-3 баллов. В целях предотвращения попадания грязной и мутной воды в систему питьевого водоснабжения обслуживающая организация ТОО "Биотранс" приняла решение о частичном отключении абонентов села Каргалы от подачи питьевой воды.

"Остальная часть села получает питьевую воду от глубинных насосов. Ориентировочное время отключения составит 2-3 часа, до полного очищения воды и исчезновения мутности. Расчистка автодороги запланирована на 22 марта 2024 года", – рассказали в ДЧС.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Ночью 8 февраля в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня – 3200 кубометров. Жителей близлежащих домов эвакуировали. На месте чрезвычайного происшествия нашли тела четырех человек.