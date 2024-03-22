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В два раза выросла заболеваемость ОРВИ в ВКО

В два раза выросла заболеваемость ОРВИ в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 10:37 Фото: pixabay
Свыше 170 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в ВКО с начала эпидсезона, передает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что в этом эпидемиологическом сезоне в ВКО зарегистрировали 172 388 случаев ОРВИ. При этом на долю Усть-Каменогорска пришлось 104 199. Кроме того, зафиксировано 229 случаев гриппа. Такие данные приводят в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости ОРВИ в 2,2 раза, гриппом – в 1,8 раза", – уточнили в ведомстве.

Специалисты утверждают, что обычно такой рост заболеваемости происходит раз в два-три года. По их словам, это связано с изменчивостью свойств вирусов, а также с погодой, благоприятной для их размножения. Эпидсезон по ОРВИ и гриппу должен завершиться в конце апреля.

В Казахстане по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, основную долю заболевших составляют дети до 14 лет (61%).

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