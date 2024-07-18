Как не попасть в инфекционку? Заболеваемость сальмонеллезом в Алматы выросла в два раза

Летний период – время пикников, отдыха на природе. В то же время сезон, когда возрастает риск получить заболевания из-за грязных рук или скоропорчения продуктов. Эпидемиологи рассказали Zakon.kz, как избежать неприятностей и не попасть в больницу из-за острой кишечной инфекции.

Уровень заболеваемости сальмонеллезом в первом полугодии нынешнего года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в два раза. Об этом сообщили специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

"За шесть месяцев 2024 года в городе Алматы показатель заболеваемости сальмонеллезом на 100 тыс. населения составил 1,40 против показателя – 0,67 за аналогичный период 2023 года. Отмечается рост заболеваемости сальмонеллезом в два раза. От общего числа заболевших сальмонеллезом удельный вес детей до 14 лет составил 25,0%", – отметили эпидемиологи мегаполиса.

Заболевшие делились, что употребляли продукты домашнего приготовления, которые оказались некачественными. Связано это с несоблюдением технологии приготовления пищи и с условиями хранения.

Кроме того, причиной заболевания стало несоблюдение правил личной гигиены.

Фиксировались и единичные случаи, когда инфекция подкараулила своих жертв в объектах общественного питания.

Где можно заразиться

Как рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова, человек чаще всего заражается сальмонеллезом при употреблении зараженных пищевых продуктов животного происхождения, в основном яиц, мяса, птицепродуктов, молока, молочных продуктов. Источником заражения могут стать и кремовые кондитерские изделия, которые хранились без упаковки, при комнатной температуре, а также овощи и фрукты, недостаточно хорошо промытые под чистой проточной водой перед употреблением.

"Заражение сальмонеллезом происходит также при купании в загрязненных водоемах и при нарушении личной гигиены, через загрязненные предметы обихода, посуду, грязные руки", – добавила эпидемиолог.

Фото: pexels

Сальмонеллез – острое инфекционное заболевание кишечника с фекально-оральным механизмом передачи, встречается в течение всего года, но чаще летом, в связи с повышением температуры воздуха и с нарушением условий хранения пищевых продуктов. Возбудителями инфекции являются микроорганизмы, принадлежащие к роду Salmonella.

"Источником инфекции являются больной человек, бактерионосители или домашние животные. Пути передачи инфекции разнообразны: пищевой, бытовой и водный. Резервуаром инфекции выступает крупный рогатый скот, свиньи и птицы, среди которых инфекционный процесс протекает зачастую бессимптомно, и поэтому они и продукция от них представляют опасность", – пояснила Асель Калыкова.

Фото: pexels

Так почему же именно летом возникает волна заражаемости сальмонеллезом?

Специалист пояснила, что вероятность инфицирования повышается в летний период из-за использования при приготовлении скоропортящихся продуктов с нарушением сроков их хранения.

"В летний период с повышением температуры воздуха продукты питания являются благоприятной средой для размножения сальмонелл. Инкубационный период болезни составляет от шести часов до семи дней, чаще от нескольких часов до трех дней", – рассказала Асель Калыкова.

Симптомы заражения сальмонеллезом

По словам врача, заболевание начинается остро, с повышения температуры тела, слабости, головной боли, озноба, тошноты.

"Иногда рвота сопровождается болью в области живота с последующим нарушением стула, чаще проявляется в виде гастроэнтерита или гастроэнтероколита", – обратила внимание Асель Калыкова.

В этой связи эпидемиологи призвали жителей и гостей южного мегаполиса соблюдать следующие меры профилактики:

регулярно и тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, до еды и перед приготовлением пищи. Это поможет снизить риск передачи инфекции;

хранить пищу при низкой температуре в холодильнике, тем самым предотвращая размножение бактерий. При хранении соблюдать товарное соседство готовой и сырой пищи, использовать отдельные доски и ножи для готовой и сырой пищи;

следить за сроком годности скоропортящихся продуктов;

избегать употребления сырого молока и молочной продукции, употреблять только пастеризованное или кипяченое молоко;

помнить, что крема, содержащиеся в пирожных и тортах, скоропортящийся продукт. Употреблять такие блюда необходимо только в течение нескольких часов после приготовления. Остатки хранить в холодильнике не дольше 24 часов с момента изготовления;

не следует приобретать мясо, мясные изделия, мясо птицы, яйца, молоко и молочные продукты в местах несанкционированной торговли;

готовить пищу должным образом, подвергать тщательной термической обработке. Не стоит употреблять сырые яйца, недостаточно прожаренную пищу;

тщательно мыть под проточной водой фрукты, овощи, арбузы и дыни, а также куриные яйца;

купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

содержать в чистоте столовую и кухонную посуду, предметы обихода, игрушки детей.

"Особое внимание необходимо уделять профилактике болезней среди детей, при этом матерям необходимо неукоснительно выполнять рекомендации врачей по уходу и кормлению детей, особенно первого года жизни", – отметила эпидемиолог.

Врачи советуют при появлении признаков и симптомов сальмонеллеза незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

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