Семи туристам потребовалась помощь спасателей в Алматинской области

22 марта в Уйгурском районе семеро отдыхающих днем проехали в брод реку Шарын на другой берег. Но позже не смогли самостоятельно вернуться обратно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря слаженной работе ДЧС и РОСО (порядка 20 человек личного состава и пять единиц техники) отдыхающие были эвакуированы. Также спасатели помогли им вызволить машины.

Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждался.





Ранее сообщалось, что автомобиль опрокинулся, пытаясь переехать реку в Туркестанской области.

