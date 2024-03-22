Семи туристам потребовалась помощь спасателей в Алматинской области
Фото: скриншот видео
22 марта в Уйгурском районе семеро отдыхающих днем проехали в брод реку Шарын на другой берег. Но позже не смогли самостоятельно вернуться обратно, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря слаженной работе ДЧС и РОСО (порядка 20 человек личного состава и пять единиц техники) отдыхающие были эвакуированы. Также спасатели помогли им вызволить машины.
Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждался.
Ранее сообщалось, что автомобиль опрокинулся, пытаясь переехать реку в Туркестанской области.
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