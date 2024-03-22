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Законодательство РК

Семи туристам потребовалась помощь спасателей в Алматинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 13:13 Фото: скриншот видео
22 марта в Уйгурском районе семеро отдыхающих днем проехали в брод реку Шарын на другой берег. Но позже не смогли самостоятельно вернуться обратно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря слаженной работе ДЧС и РОСО (порядка 20 человек личного состава и пять единиц техники) отдыхающие были эвакуированы. Также спасатели помогли им вызволить машины.

Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждался.


Ранее сообщалось, что автомобиль опрокинулся, пытаясь переехать реку в Туркестанской области.

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