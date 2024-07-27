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Отдых на отдаленном островке для семьи в Алматинской области едва не закончился трагедией

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 19:22 Фото: скриншот видео
27 июля в Енбекшиказахском районе между селами Тургень и Каракемер семья с двумя детьми отдыхала на островке. В какой-то момент они поняли, что вернуться на берег самостоятельно не смогут, сообщает Zakon.kz.

Семья обратилась к спасателям. 

"Силами Республиканского оперативно-спасательного отряда с островка реки Тургень на берег переправили семью из четырех человек. Спасенные в медицинской помощи не нуждаются", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.


Ранее сообщалось, что застрявшего в горах Туркестанской области мужчину спустили на землю на вертолете.

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