Отдых на отдаленном островке для семьи в Алматинской области едва не закончился трагедией

Фото: скриншот видео

27 июля в Енбекшиказахском районе между селами Тургень и Каракемер семья с двумя детьми отдыхала на островке. В какой-то момент они поняли, что вернуться на берег самостоятельно не смогут, сообщает Zakon.kz.

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