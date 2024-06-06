Взрыв на шахте им. Ленина: четырех человек признали виновными

Вердикт по взрыву на шахте им. Ленина, унесшему жизни пяти человек, вынесли 6 июня 2024 года в Шахтинском городском суде Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались главный инженер шахты, исполняющий обязанности начальника участка вентиляции и техники безопасности, исполняющий обязанности помощника начальника участка и техники безопасности по прогнозу и начальник смены. Их обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 277 Уголовного кодекса).

В суде установлено, что при проведении работ по бурению восстающих газодренажных и дренажных скважин из выработки породного бремсберга произошло загазирование метаном предельной нормы с выходом повышенного количества газа и пыли. Затем из-за образования искры произошло возгорание газа метана с последующим взрывом.

Из-за образовавшейся взрывной волны пять шахтеров погибли на месте, четверо шахтеров получили средний и тяжкий вред здоровью.

Прокурор просил признать подсудимых виновными и назначить наказание одному семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Трем другим подсудимым – по шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Потерпевшая сторона просила назначить наказание по всей строгости закона.

Сторона защиты просила оправдать подсудимых.

"Суд признал подсудимых Л., А., Б., З. виновными по ст. 277 ч. 3 УК и назначил наказание подсудимому Л. – пять лет лишения свободы, подсудимому А. – четыре года лишения свободы, подсудимым Б. и З. – по 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

В удовлетворении исковых требований потерпевших было отказано.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ЧП на шахте имени Ленина произошло 3 ноября 2022 года. На тот момент под землей на глубине более 700 метров находилась смена рабочих. 101 человека удалось эвакуировать. Пять горняков погибли, четверо пострадали.

