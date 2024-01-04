Начался суд по ЧП на шахте Ленина: кто на скамье подсудимых

В суде города Шахтинск Карагандинской области прошло предварительное слушание по ЧП на шахте имени Ленина, в результате которого погибли рабочие, сообщает Zakon.kz.

Родные погибших требуют справедливого рассмотрения дела и наказания виновных лиц. Они считают, что трагедии можно было избежать.

На скамье подсудимых четыре сотрудника горного предприятия компании "Qarmet" (на момент ЧП "АрселорМиттал Темиртау". – Прим. авт.). Это главный инженер шахты, исполняющий обязанности начальника участка вентиляции и техники безопасности, исполняющий обязанности помощника начальника участка и техники безопасности по прогнозу и начальник смены. Им предъявлено обвинение по статье 227 УК РК ч. 3 "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Если вина подсудимых будет доказана, то им может грозить до 8 лет лишения свободы.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

ЧП на шахте имени Ленина произошло 3 ноября 2022 года. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. На тот момент под землей на глубине более 700 метров находилась смена рабочих. 101 человека удалось эвакуировать. 5 горняков погибли. Еще 4 пострадали.

Известно, что бригада бурильщиков готовила скважину для вывода опасного газа метана. Однако именно он стал причиной их гибели. Внезапный выхлоп был настолько стремительным, что сразу унес жизни пяти человек. Горняки задохнулись и позже обгорели. Техногенная авария привела к пожару под землей.

Все это легло в основу уголовного дела. Как отметили в интервью нашему корреспонденту родные погибших шахтеров, они ждут справедливого суда. Ведь расследование дела длилось больше года. А боль от утраты близких до сих пор очень жива.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

"Нарушения были очень серьезные. Главный инженер отвечает в шахте за все. Мы не согласны с тем, чтобы с него сняли обвинения. Ведь целую неделю шли предупреждения о превышении газа, насколько нам известно. Суд должен разобраться со всеми доводами прокуратуры. Нужно исследовать все тщательно, были ли нарушения. Что привело к трагедии и кто в этом виноват?" – отметила после заседания Галина Инкина, мама погибшего горняка Дениса Инкина.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Татьяна Ахметзянова, супруга погибшего горняка Вадима Бойченко, после гибели мужа похоронила новорожденную дочь, а следом свекровь. Мама шахтера получила инсульт и позже скончалась. Трагедия затронула всю семью. Женщина рассказывает, что супруг предупреждал о наличии газа под землей, опасался за свою жизнь. Однако в тот трагический день вышел на смену, веря, что все уже в порядке и метан выведен.

"Супруг накануне звонил мне и говорил : "Попер газ, мы еле ноги унесли". Но их опять отправили в ночь. Он все понимал. Но у всех семьи, дети. Думал, все нормально уже. Кто виноват – должен быть наказан. Жизнь многих семей перевернулась полностью. А у нас никто даже прощения не попросил", – поделилась болью Татьяна Ахметзянова, вдова погибшего горняка Вадима Бойченко.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Дело в Шахтинском городском суде рассматривает судья с многолетним опытом работы Исламхан Есенбаев, известный также по громкому процессу над бывшим премьер-министром Казахстана Сериком Ахметовым.

По делу опрошены более 250 свидетелей, проведено около 20 экспертиз. Вопрос об ответственности руководства горнодобывающей компании, в том числе иностранных граждан, выведен в отдельное производство. Дело еще расследуется по статье 254 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям".

Еще четверо пострадавших горняков шахты имени Ленина получили инвалидность, мужчины до сих пор проходят лечение. Основное судебное заседание назначено на 16 января.

Фото: Zakon.kz/Тамара Веретина

Добавим, что в прокуратуре Карагандинской области отметили, что уголовное дело по "инвесторам прервано в связи с международным поручением".

Адвокаты подсудимых комментировать свою позицию и позицию подсудимых журналистам сегодня не стали и пообещали встретиться с ними позже.

