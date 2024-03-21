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Еще две трассы затопило в двух регионах Казахстана

Еще две трассы затопило в двух регионах Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 01:51 Фото: АО "КазАвтоЖол"
Талые воды затопили две автодороги в Абайской и Алматинской областях, сообщает Zakon.kz.

По информации национального оператора по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол", 21 марта 2024 года в Абайской области около 18:41 на участке автомобильной дороги Караганда – Аягоз –Тарбагатай – Богаз километры 767 и 834 были обнаружены два участка с переливом талых вод, превышающими 30 метров в длину и 0,5 см в высоту.

"На данном участке отсутствуют водопропускные трубы, и в настоящее время проводятся мероприятия по дренажу этих вод. Не существует угрозы разрушения дороги и земляного полотна, и ограничений движения нет. На месте работали шесть единиц техники и 10 человек, проводится круглосуточное дежурство", – говорится в сообщении.

По состоянию на 22:00 мероприятия по отводу талых вод по резерву дороги выполнены. В "КазАвтоЖол" рассказали, что уровень талых вод снизился и перелив через дорогу прекратился. Угрозы разрушения автомобильной дороги и земляного полотна отсутствуют.

Также в Алматинской области 21 марта около 21:00 в результате потепления и быстрого таяния снега на автодороге Кеген – Нарынколь на расстоянии 60 км (40 м) и 72 км (40 м) (поселок Кайнар и Текес, Райымбекский район, IV категория) произошел перелив талых вод через проезжую часть. Общая длина переливов составила 80 м, а высота 10 см.

"На указанных участках установлена водопропускная одноочковая труба диаметром 1 м. Для нормализации ситуации были задействованы 10 сотрудников и четыре единицы техники. В настоящее время идут мероприятия по отводу талых вод, установке временных дорожных знаков и очистке проезжей части. Автодорога находится под круглосуточным наблюдением. Ограничений движения нет", – говорится в сообщении "КазАвтоЖол".

Ранее стало известно, что 21 марта 2024 года на участке километра 213 автодороги Ленинский – Аксу – Коктобе – Б. Акжар – г. Курчатов зафиксирован перелив скопившихся талых вод на дорожном резерве в двух местах. 

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