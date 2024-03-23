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В Жетысуской области в смертельном ДТП погибли четыре человека

В Жетысуской области в смертельном ДТП погибли четверо человек, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 08:52 Фото: Polisia.kz
На 336-м километре автодороги Алматы – Оскемен в Жетысуской области в результате аварии с участием двух автомобилей Lada Priora и Toyota Windom погибли четыре человека и пятеро госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom. В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир автомашины Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются.


По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Абайской области опрокинулся автомобиль с маленькими детьми.

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Елена Вебер
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