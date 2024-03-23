В Жетысуской области в смертельном ДТП погибли четыре человека

Фото: Polisia.kz

На 336-м километре автодороги Алматы – Оскемен в Жетысуской области в результате аварии с участием двух автомобилей Lada Priora и Toyota Windom погибли четыре человека и пятеро госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

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