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Законодательство РК

Дом едва не рухнул со склона в Алматинской области

склон горы, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 20:18 Фото: скриншот видео
В селе Бесагаш Алматинской области дом и контейнер накренились и едва не рухнули со склона. На место выехали спасатели и сотрудники акимата, сообщает Zakon.kz.

Силами ТОО "КазГидроСпас" проводятся работы по разбору жилого дома, расположенного в верхней части склона.

"Принятыми мерами угроза обрушения дома и контейнера снята. Планируется с помощью крана убрать накренившийся контейнер и далее очищать сошедший грунт с последующим укреплением склона горы. Под председательством акима области проведено внеплановое заседание и объявлено ЧС местного масштаба природного характера, даны конкретные поручения о необходимости принятия срочных мер по быстрой ликвидации последствий произошедшего".Пресс-служба МЧС РК

В ликвидации ЧС задействованы порядка 70 человек, около 25 единиц техники ДЧС, "Казселезащита", МИО, ДП, ТОО "КазГидроСпас".


Ранее сообщалось, что в селе Бесагаш Талгарского района в коттеджном городке Бурабай произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы на территорию двух частных жилых домов.

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