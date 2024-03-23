В Алматинской области произошел еще один сход грунта

В селе Бесагаш Талгарского района в коттеджном городке Бурабай произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы на территорию двух частных жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 500 куб. м. Жертв и пострадавших нет.

"Жильцы данных и близлежащих домов эвакуированы в безопасное место. Для работ на месте были задействованы 18 человек и 6 единицы техники ДЧС, "Казселезащита" и местных исполнительных органов", – говорится в сообщении ДЧС Алматинской области.

Спасатели поясняют, что самопроизвольные сходы грунта в последние дни происходят из за осадков в виде дождя произошло переувлажнение почвы.

Ранее насыпной грунт сошел в Медеуском районе. Жертв и пострадавших нет.