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В Алматинской области произошел еще один сход грунта

грунт, Алматинская область, переувлажнение почвы, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 11:25 Фото: freepik
В селе Бесагаш Талгарского района в коттеджном городке Бурабай произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы на территорию двух частных жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Ориентировочный объем сошедшего грунта составляет 500 куб. м. Жертв и пострадавших нет. 

"Жильцы данных и близлежащих домов эвакуированы в безопасное место. Для работ на месте  были задействованы 18 человек и 6 единицы техники ДЧС, "Казселезащита" и местных исполнительных органов", – говорится в сообщении ДЧС Алматинской области.

Спасатели поясняют, что самопроизвольные сходы грунта в последние дни происходят из за осадков в виде дождя произошло переувлажнение почвы.

Ранее насыпной грунт сошел в Медеуском районе. Жертв и пострадавших нет.

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