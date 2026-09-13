Два человека пострадали в ДТП на трассе Астана – Петропавловск
Фото: Zakon.kz
На 135-м км автодороги Астана – Петропавловск произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщает Zakon.kz.
На место аварии оперативно прибыли спасатели трассового медико-спасательного пункта города Макинск. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь и доставили двух человек в Центральную районную больницу Буландынского района.
ДЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать правила безопасности на дороге. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что казахстанец заплатит миллионы за ДТП, в котором даже не участвовал.
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