Два человека пострадали в ДТП на трассе Астана – Петропавловск

На 135-м км автодороги Астана – Петропавловск произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

На место аварии оперативно прибыли спасатели трассового медико-спасательного пункта города Макинск. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь и доставили двух человек в Центральную районную больницу Буландынского района.

Фото: пресс-служба МЧС РК

ДЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать правила безопасности на дороге. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что казахстанец заплатит миллионы за ДТП, в котором даже не участвовал.