Пьяный мужчина на угнанном авто попал в ДТП в Алматы

24 марта в Алматы произошло сильное ДТП, от которого два автомобиля раскидало в разные стороны. Как выяснил корреспондент Zakon.kz, один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения на угнанном автомобиле.

Авария произошла на проспекте Райымбека. Автомобиль Volkswagen Jetta, двигаясь в западном направлении, не доезжая улицы Утеген батыра, решил развернуться.

В момент разворота в него на полном ходу на высокой скорости врезался автомобиль Chevrolet Onix.





От удара оба автомобиля раскидало в разные стороны, оба водителя доставлены в больницу.

Как выяснил корреспондент Zakon.kz, за Chevrolet до аварии гналась полиция, а автомобиль находился в розыске в Алматинской области. Участникам ДТП повезло – рядом была припаркована карета "скорой помощи", благодаря чему их удалось быстро госпитализировать в ближайшую больницу.

Также полицейские сообщили, что водитель в угнанном авто находился в состоянии алкогольного опьянения, на него возбуждено уголовное дело по факту угона.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

23 марта после полицейской погони со стрельбой в Степногорске в ДТП погибли три человека.

