Частный дом и сарай вспыхнули в Алматинской области

Крупный пожар произошел в селе Уштерек Карасайского района. Вспыхнули кровли частного жилого дома и сарая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, предварительная площадь пожара составила.

"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте работают порядка семь человек личного состава и две единицы техники ДЧС", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы.