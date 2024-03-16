Частный дом и сарай вспыхнули в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
Крупный пожар произошел в селе Уштерек Карасайского района. Вспыхнули кровли частного жилого дома и сарая, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, предварительная площадь пожара составила.
"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте работают порядка семь человек личного состава и две единицы техники ДЧС", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы.
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