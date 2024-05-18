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В Актюбинской области в крупном пожаре погибли два человека

В Актюбинской области в крупном пожаре погибло два человека, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 07:45 Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили о пожаре, который произошел этой ночью в частном жилом доме в селе Достык Мартукского района, сообщает Zakon.kz.

"В процессе тушения на месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 1955 и 1958 годов рождения", – сообщили в МЧС.

Пожар ликвидирован на площади 90 км. м, причина устанавливается.

МЧС призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

17 мая сообщалось, что в ВКО в селе Верх-Уба Шемонаихинского района в частном жилом доме произошел пожар. Пострадавших нет. Причина пожара – курение в нетрезвом виде.

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