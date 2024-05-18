В Актюбинской области в крупном пожаре погибли два человека

Фото: pixabay

В МЧС РК сообщили о пожаре, который произошел этой ночью в частном жилом доме в селе Достык Мартукского района, сообщает Zakon.kz.

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