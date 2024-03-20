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Ковбои из США примут участие во Всемирных играх кочевников в Астане

Кокпар Ковбои Игры кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 18:13 Фото: Instagram/sport_comiteti
20 марта министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с делегацией из США, в составе которой были прославленный американский ковбой-родеоист Кейси Филд и капитан сборной США по кокпару Лэдд Хауэлл, сообщает Zakon.kz.

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На встрече стороны обсудили развитие конных видов спорта, популяризацию кокпара и американского родео в двух странах, а также предстоящие 5-е Всемирные игры кочевников в Казахстане.

Представители американской делегации выразили готовность принять участие в соревнованиях по кокпару. Сборная США по кокпару во главе с ее капитаном Лэддом Хауэлла участвовала во Всемирных играх кочевников в 2018-м и 2022-м годах.

"Кокпар – одна из древнейших кочевых игр с историей в сотни лет. Безусловно, это очень зрелищная игра. На последних Всемирных играх кочевников казахстанские кокпаристы выиграли "золото", поэтому мы возлагаем большие надежды на наших спортсменов. Мы наслышаны о вашей команде, как одной из ведущих в этом виде спорта. Отрадно, что вы активно участвуете в конно-спортивных играх кочевых народов Центральной Азии и занимаетесь популяризацией их на территории США. Полагаем, что выступление вашей команды на кокпаре будет одним из запоминающихся".Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев 

Казахстанский министр туризма и спорта пригласил гостей из США принять участие в церемонии запуска табло обратного отсчета V Всемирных игр кочевников Астана-2024.

Ковбои Кокпар Игры Кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 18:13

Фото: Instagram/sport_comiteti

В свою очередь представители делегации из США предложила включить в программу показательных выступлений астанинских Игр кочевников американское родео.

Родео Приезд РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 18:13

Фото: pixabay

Родео – традиционный вид спорта в Северной Америке, исторически популярен в среде мексиканских и американских ковбоев.

Нынешний приезд американских ковбоев совпал с Днем национального спорта, который впервые празднуется в этом году в Казахстане.  

V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане в сентябре 2024 года. 

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