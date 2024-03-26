Дедовщина среди детей: драка школьниц попала на видео в Астане

Сегодня, 26 марта 2024 года, в социальных сетях появилось видео драки, которая произошла между ученицами одной из школ Астаны. Подробностями инцидента с корреспондентом Zakon.kz поделились в столичном управлении образования (УО).

Публикация, под которой говорилось, что в астанинской школе №63 царит дедовщина среди детей, была сделана в Telegram-канале egovpress.

"Дети избивают друг друга прямо в коридоре. Есть основания полагать, что администрация учебного заведения знает об этом беспределе и бездействует", – также следовало из описания к видео.

За разъяснением ситуации мы обратились в Управление образования Астаны.

"В школе-гимназии №63 произошла драка между двумя ученицами. После данного инцидента администрация школы в тот же день незамедлительно обратилась в полицию для решения данного конфликта. Были вызваны и выслушаны родители обеих сторон. Девочки помирились между собой и попросили друг у друга прощения. Родители решили не писать заявление", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе столичного УО.

Также в ведомстве заверили, что по данному инциденту будет проведено заседание совета профилактики с участием управления образования и департамента полиции, будут составлены и утверждены индивидуальные планы работы с несовершеннолетними.

"На сегодняшний день данная ситуация находится на контроле Управления образования Астаны", – добавили в пресс-службе.

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