"Женщины напали на подростков": драка попала на видео в Алматы

Сегодня, 14 мая 2025 года, в социальных сетях появилось видео драки, которая произошла в Алматы между представительницами прекрасного пола. Подробностями с корреспондентом Zakon.kz поделились в пресс-службе городского департамента полиции.

"Захватывающий" ролик был опубликован в Telegram-канале youralmaty.

Как сообщили в Управлении полиции Ауэзовского района, по данному факту на пульт 102 поступил сигнал и на место был направлен патрульный экипаж "Буран-115".

"В ходе разбирательства установлено, что между женщинами произошла словесная ссора на бытовой почве: двое участников инцидента нарушили правила общественного порядка, допустив некорректное поведение в общественном месте. Однако от подачи заявлений обе стороны отказались, пояснив, что конфликт исчерпан и претензий друг к другу не имеют". Пресс-служба ДП Алматы

Вместе с тем полиция Алматы призывает граждан соблюдать нормы поведения в общественных местах, уважать друг друга и не допускать ситуаций, которые могут привести к конфликтам.

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