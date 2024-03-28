Более 830 человек эвакуировали из зоны подтопления в Актюбинской области

В Актюбинской области из зоны подтопления эвакуирован 831 человек, из них 376 детей. Они находятся во временных пунктах и в домах родственников, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, также эвакуировано 129 голов крупного рогатого скота.





С 21 марта по сегодняшний день откачано всего 498 122 куб. м воды, уложено 40 735 штук мешков, подвезено 4817 тонн инертных материалов.

В устранении ЧС задействованы порядка 1800 человек личного состава и более 500 единиц техники. Работы продолжаются.



Ранее сообщалось о затоплении аэропорта Актобе. Из-за подтопления воздушная гавань была закрыта на прием и выпуск рейсов.

Затем стало известно, что город не справляется с потоком воды, обрушившимся с наступлением весны. 28 марта 2024 года затопило одну из важных дорог в городе – Маншук Маметовой, она оказалась под водой.