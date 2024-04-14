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Более 16 тыс. человек эвакуировали из Оренбургской области России из-за паводков

половодье в РФ, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 11:14 Фото: МЧС РФ
Почти 16,5 тысячи человек эвакуированы из зоны подтопления в Оренбургской области. Более тысячи из них находятся в пунктах временного размещения, сообщает Zakon.kz.

Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 16 450 человек. Из них 1091 человек, в том числе 219 детей, размещены в 35 пунктах временного размещения, говорится в публикации правительства региона от 14 апреля 2024 года.

Власти региона подчеркнули, что для всех жителей, остающихся в пунктах временного размещения, организовано трехразовое питание, а также созданы все необходимые бытовые условия.

Также в области нарушено энергоснабжение в 4 населенных пунктах, применяются 10 резервных источников. На дежурстве и ремонтно-восстановительных работах заняты 29 аварийных бригад – 80 человек, 29 единиц техники.

В зоне ЧС находятся 70 бригад скорой медицинской помощи, которыми оказана помощь 552 пострадавшим. Дополнительно в случае проведения эвакуационных мероприятий развернуты 383 койко-места. Оказана психологическая помощь 659 жителям.

13 апреля аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал информацию о том, что в Оренбурге зафиксирован максимальный пик паводка.

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