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Аким ЗКО обратился к экстренным службам

О возможных коммунальных авариях предупредил аким ЗКО Фото: акимат ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев обратился к жителям региона и к экстренным службам, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"В настоящее время в ряде регионов страны наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Сильные штормовые ветры, метели вызывают волнение жителей и могут негативно сказаться на тепло- и энергетических объектах, объектах ЖКХ. Коммунальные и аварийные службы области делают все возможное для создания комфортных условий для населения", – написал аким.

Он подчеркнул, что несмотря на погоду, они находятся в режиме полной готовности и круглосуточно выполняют свою работу при любых условиях.

"Выражаю благодарность всем специалистам коммунальных и чрезвычайных служб! Ваш труд заслуживает уважения!" – заключил Нариман Турегалиев.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям и гостям столицы в связи с разбушевавшейся непогодой.

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