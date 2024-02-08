Аким ЗКО обратился к экстренным службам

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев обратился к жителям региона и к экстренным службам, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"В настоящее время в ряде регионов страны наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Сильные штормовые ветры, метели вызывают волнение жителей и могут негативно сказаться на тепло- и энергетических объектах, объектах ЖКХ. Коммунальные и аварийные службы области делают все возможное для создания комфортных условий для населения", – написал аким.

Он подчеркнул, что несмотря на погоду, они находятся в режиме полной готовности и круглосуточно выполняют свою работу при любых условиях.

"Выражаю благодарность всем специалистам коммунальных и чрезвычайных служб! Ваш труд заслуживает уважения!" – заключил Нариман Турегалиев.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям и гостям столицы в связи с разбушевавшейся непогодой.

