В Афинах госпитализировали раненых ученика и директора школы

В Афинах 19-летний уроженец Грузии, вооруженный холодным оружием, ворвался в школу и ранил двух человек, сообщает Zakon.kz.

По данным греческих СМИ, инцидент произошел 26 марта. Так, нападавший несколько раз ударил молотком по голове 18-летнего нигерийца, а 60-летнего директора школы он ранил ножом в область живота, когда тот пытался защитить школьника.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили подозреваемого в подвале школы. При задержании он пытался оказать сопротивление и угрожал применить нож. Помимо двух ножей и молотка, у него нашли 6,5 гр метамфетамина.

По одной из версий, нападавший решил отомстить за своего младшего брата, который в школе стал объектом буллинга. Раненые ученик и директор были госпитализированы. Задержанному предъявлены обвинения в покушении на убийство двух и более человек, нарушении общественного порядка и законов об оружии и наркотиках.

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