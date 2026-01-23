#Казахстан в сравнении
Общество

Оформила кредиты на себя и коллег, потеряла 8 млн тенге: полиция вновь предупреждает казахстанцев

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 17:11 Фото: Zakon.kz
Акмолинка оформила кредиты на себя и коллег и потеряла 8 млн тенге, вложившись в фейковые инвестиции, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим сегодня, 23 января 2026 года, киберполицейские Акмолинской области вновь предупреждают жителей региона о росте интернет-мошенничеств, связанных с фейковыми инвестиционными платформами.

"Несмотря на регулярную профилактическую работу, граждане продолжают доверять обещаниям "быстрого заработка" и теряют крупные суммы денег. Очередной факт такого мошенничества расследуется в отделе полиции Бурабайского района. Потерпевшей стала 50-летняя работница одного из местных отелей. Женщина, поверив в возможность получения высоких дивидендов на инвестиционной платформе Industrial Trade, перевела мошенникам 8 000 000 тенге", – поделились подробностями в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области.

Как установили полицейские, 2 млн тенге женщина оформила в кредит на свое имя, еще 6 млн – на двух своих коллег.

"В результате вместо обещанного приумножения капитала потерпевшая вынуждена оплачивать несколько кредитов".Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту полицией проводится досудебное расследование, осуществляется комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

Автокредиты, угрозы и вывоз машин за границу: в Казахстане раскрыта криминальная схема

Ранее мы писали о двух жителях Кокшетау, которые решили заработать с помощью вымогательств. Но, как выяснилось, их план потерпел неудачу. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
