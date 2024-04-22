Спасатели Шымкента вернулись домой после противопаводковых работ в Акмолинской области

Пресс-служба МЧС РК опубликовала видео, как шымкентские спасатели вернулись домой после противопаводковых работ в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, они вернулись на пункт постоянной дислокации. Их торжественно встретили коллеги и родные.





Ранее МЧС Казахстана сделало заявление из-за ситуации с паводками. Ведомство призвало граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период.

