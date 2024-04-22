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Спасатели Шымкента вернулись домой после противопаводковых работ в Акмолинской области

спасатели Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 19:49 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС РК опубликовала видео, как шымкентские спасатели вернулись домой после противопаводковых работ в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, они вернулись на пункт постоянной дислокации. Их торжественно встретили коллеги и родные.


Ранее МЧС Казахстана сделало заявление из-за ситуации с паводками. Ведомство призвало граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период.

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МЧС РК Акмолинская область Шымкент Паводки-2024 2024 год
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