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Карагандинец попал в больницу с дробовым ранением

ранение, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 19:25 Фото: Zakon.kz
31 марта в медицинское учреждение поселка Агадырь Шетского района Карагандинской области с дробовым ранением ноги обратился местный житель, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

"Все участники инцидента установлены. Ведется расследование", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанец получил огнестрельное ранение после конфликта с прохожим в Грузии. Подозреваемого арестовали. Известно, что он имеет судимость за умышленное убийство.

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Елена Беляева
Карагандинская область
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