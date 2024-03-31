Карагандинец попал в больницу с дробовым ранением

31 марта в медицинское учреждение поселка Агадырь Шетского района Карагандинской области с дробовым ранением ноги обратился местный житель, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

"Все участники инцидента установлены. Ведется расследование", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанец получил огнестрельное ранение после конфликта с прохожим в Грузии. Подозреваемого арестовали. Известно, что он имеет судимость за умышленное убийство.