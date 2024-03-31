Снежная лавина засыпала дорогу в районе горно-лыжного курорта "Шымбулак"

31 марта около 15:30 в районе горно-лыжного курорта "Шымбулак" на лавиносборе №17 (Эдельвейс) сошла самопроизвольная снежная лавина, сообщает Zakon.kz.

По информации "Казселезащиты", объем сошедшей массы составил ориентировочно 3 тыс. кубометров.

"Сошедшая снежная масса дошла до русла реки, перекрыв автодорогу Шымбулак – Туюксу. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Автодорога очищена от снежной массы силами Алматинского ГЭТУ ГУ "Казселезащита", задействованы одна единица спецтехники и три человека", – говорится в сообщении.

На данный момент проезд свободен.

Отмечается, что на лавиноопасном участке заранее был выставлен блок-пост совместно с Департаментом полиции города Алматы.

ГУ "Казселезащита" МЧС РК рекомендует воздержаться от походов в горы в ближайшие дни из-за высокой степени лавинной опасности!

Ранее сообщалось, что две трассы закрыли в ВКО из-за угрозы схода снежных лавин.