Лыжники спровоцировали сход лавины на курорте Шымбулак в Алматы

Трое туристов во время внетрассового катания на горнолыжном курорте Шымбулак подрезали снежный склон и спровоцировали сход лавины объемом около 3 500 кубометров, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, инцидент, который случился 10 марта 2025 года, обошелся без жертв и пострадавших.

В феврале 2025 года в горах Алматы проводили взрывы для профилактики лавин. В результате на Шымбулаке сошло 3,5 тыс. кубометров снега.

28 февраля 2025 года восемь человек погибли в результате схода лавины в горном штате Уттаракханд на севере Индии. Снег накрыл одну из деревень, где в это время находилось более 50 дорожных рабочих.