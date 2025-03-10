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Происшествия

Лыжники спровоцировали сход лавины на курорте Шымбулак в Алматы

Горы, горная местность, лавина, лавины, лавиноопасные районы, лавиноопасный район, лавиноопасный участок, лавиноопасные участки, опасность схода лавины, опасность схода лавин, сход лавины, сход лавин, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 13:51 Фото: pexels
Трое туристов во время внетрассового катания на горнолыжном курорте Шымбулак подрезали снежный склон и спровоцировали сход лавины объемом около 3 500 кубометров, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, инцидент, который случился 10 марта 2025 года, обошелся без жертв и пострадавших.

В феврале 2025 года в горах Алматы проводили взрывы для профилактики лавин. В результате на Шымбулаке сошло 3,5 тыс. кубометров снега.

28 февраля 2025 года восемь человек погибли в результате схода лавины в горном штате Уттаракханд на севере Индии. Снег накрыл одну из деревень, где в это время находилось более 50 дорожных рабочих.

Андрей Дюсупов
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