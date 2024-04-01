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У журналистки угнали электрокар, но машина заглохла посреди улицы

США, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 05:35 Фото: скриншот видео
В США 29 марта угонщик сел в Tesla Model S и выехал с автостоянки, но машина заглохла посреди улицы из-за низкого заряда батареи, сообщает Zakon.kz.

Вскоре за авто погналась полиция. С машинами на хвосте злоумышленник выехал на автостраду. Покатавшись по Голливуду, электрокар остановился посреди улицы. Оказалось, что окончательно села батарея. После этого преступник был задержан. Городское управление полиции связывает его с еще одним ограблением.

Владелицей авто оказалась журналистка телеканала Fox Сьюзан Хирасуна.

"Я припарковалась на улице, вернулась и не нашла ее на месте. Открыла приложение. Оказалось, что она куда‑то едет. Поначалу я даже не стала звонить 911, а прямо пошла в участок. Общаясь с сотрудниками, я услышала, как по рации кто‑то говорит об опасном вождении и поняла, что речь идет о моей машине. Полицейские даже думали протаранить ее, но я убедила их этого не делать". Сьюзан Хирасуна

О случившемся журналистка рассказала в эфире выпуска новостей.

В феврале на своем автомобиле Tesla погибла, упав в озеро женщина с миллиардным состоянием.

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