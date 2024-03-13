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Женщина с миллиардным состоянием погибла, упав в озеро на своем автомобиле

Пруд, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 05:44 Фото: pixabay
В США погибла миллиардер Анджела Чао. В результате несчастного случая ее автомобиль затонул в пруду в Техасе. Прибывшие на место происшествия спасатели несколько часов не могли вскрыть автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось 10 февраля, но подробности стали известны журналистам только сейчас. Так, накануне ЧП 50-летняя Анджела Чао пригласила на свое ранчо подруг по учебе в Гарвардской школе бизнеса. После ужина она оставила их в гостевом доме и отправилась в свой особняк, чтобы ночевать с трехлетним сыном. Через несколько минут она позвонила одной из подруг и сообщила, что случайно съехала в пруд на своем внедорожнике Tesla Model X.

Сотрудники экстренных служб прибыли через 24 минуты, но из-за местного рельефа экипажу пришлось идти до непосредственного места аварии пешком. Они связались с диспетчерской службой с просьбой выслать команду водолазов, но ни один из них не был доступен. Гости ранчо, парамедики и спасатели несколько часов безрезультатно пытались разбить окна или открыть аварийный люк. Женщину все же извлекли из автомобиля и начали реанимировать, но безуспешно.

Предварительное расследование показало, что это был несчастный случай. Однако офис шерифа все еще продолжает расследовать произошедшее как уголовное дело.

Погибшая была генеральным директором крупной судоходной компании и одной из сестер Элейн Чао, занимавшей пост министра труда при президенте Джордже Буше и министра транспорта при президенте Дональде Трампе. На персональном сайте Анджелы Чао выпущены даты жизни, а также информация, посвященная ее бизнес и общественной деятельности.

В конце февраля стало известно, что Tesla запланировала запуск серийного производства нового спорткара.

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