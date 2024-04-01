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Верблюдов вытащили из водного плена в Акмолинской области

Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 03:41 Фото: скриншот видео
1 апреля в селе Тайтобе спасатели Акмолинской области помогли вытащить из воды шесть верблюдов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, верблюды паслись в поле, когда пришла талая вода. Испугавшись животные отказались сдвигаться с места.

Вода, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 03:41

Фото: скриншот видео

Задача оказалась под силу местным спасателям во главе с заместителем начальника ДЧС Акмолинской области Ерланом Молдахановым.

"За 30 лет практики – это мое первое спасение верблюдов. Животные не умеют плавать, глубина воды около метра. Мы вывели их по одному на сушу. Не один верблюд не пострадал".Ерлан Молдаханов
Верблюд, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 03:41

Фото: скриншот видео

Очень захватывающее видео спасения верблюдов рекомендуем посмотреть на официальном Telegram-канале ДЧС Акмолинской области.

Также 1 апреля двое пастухов из Абайской области были доставлены на берег с помощью лодки и вертолета МИ-17.

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