Верблюдов вытащили из водного плена в Акмолинской области
Фото: скриншот видео
1 апреля в селе Тайтобе спасатели Акмолинской области помогли вытащить из воды шесть верблюдов, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, верблюды паслись в поле, когда пришла талая вода. Испугавшись животные отказались сдвигаться с места.
Фото: скриншот видео
Задача оказалась под силу местным спасателям во главе с заместителем начальника ДЧС Акмолинской области Ерланом Молдахановым.
"За 30 лет практики – это мое первое спасение верблюдов. Животные не умеют плавать, глубина воды около метра. Мы вывели их по одному на сушу. Не один верблюд не пострадал".Ерлан Молдаханов
Фото: скриншот видео
Очень захватывающее видео спасения верблюдов рекомендуем посмотреть на официальном Telegram-канале ДЧС Акмолинской области.
Также 1 апреля двое пастухов из Абайской области были доставлены на берег с помощью лодки и вертолета МИ-17.
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