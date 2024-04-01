Двое пастухов доставлены на берег с помощью лодки и вертолета МИ-17
Фото: скриншот видео
31 марта и 1 апреля в Кокпектинском районе Абайской области проведены поисково-спасательные работы по нахождению двоих пастухов, сообщает Zakon.kz.
По словам пастухов, они вышли на перегон скота, но из-за поднявшегося уровня воды на реке Кокпекты не смогли самостоятельно вернуться на зимовку. Благодаря оперативным действиям спасателей 39-летний мужчина был найден на мосту автодороги Тассай – Кокпекты. Его с помощью лодки благополучно доставили на берег.
Второго мужчину в возрасте 33 лет утром 1 апреля обнаружили на острове возле реки Кокпекты. С помощью вертолета МИ-17 он также был доставлен на берег.
31 марта стало известно, что образовательные школы в пострадавших от паводков регионах перейдут в онлайн-формат.
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