Двое пастухов доставлены на берег с помощью лодки и вертолета МИ-17

31 марта и 1 апреля в Кокпектинском районе Абайской области проведены поисково-спасательные работы по нахождению двоих пастухов, сообщает Zakon.kz.

По словам пастухов, они вышли на перегон скота, но из-за поднявшегося уровня воды на реке Кокпекты не смогли самостоятельно вернуться на зимовку. Благодаря оперативным действиям спасателей 39-летний мужчина был найден на мосту автодороги Тассай – Кокпекты. Его с помощью лодки благополучно доставили на берег.

Второго мужчину в возрасте 33 лет утром 1 апреля обнаружили на острове возле реки Кокпекты. С помощью вертолета МИ-17 он также был доставлен на берег.

31 марта стало известно, что образовательные школы в пострадавших от паводков регионах перейдут в онлайн-формат.